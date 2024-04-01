Скончался оскароносный художник спецэффектов Тим Макговерн

В США скончался художник по спецэффектам, обладатель «Оскара» за фильм «Вспомнить все» Тим Макговерн.



Художник скончался 30 марта на 68-м году жизни. О кончине Макговерна сообщила его супруга Рина Неганди.



«Сегодня самый грустный день моей жизни. Мой муж Тим Макговерн, обладатель премии "Оскар" за спецэффекты в 1990-х годах за фильм "Вспомнить все" и некоторых других премии VES, умер сегодня. Он скончался во сне», — написала 30 марта в соцсетях супруга художника.



Журнал The Hollywood Reporter отметил, что Макговерн являлся одной из ключевых фигур в области цифровых эффектов, в течение 20 лет он был членом правления Общества визуальных эффектов, он также был одним из сооснователей и сопредседателей комитета по присуждению премии VES Awards. Макговерн вошел в число основателей студии визуальных эффектов и компьютерной анимации Sony Pictures ImageWorks, был творческим директором Whisper Pictures, занимающейся разработкой и производством семейных фильмов.





Макговерн принял участие в создании фильмов «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Дюнкерк», «Люди в черном: Интернэшнл» и других.









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