Путин поручил обеспечить продвижение русской культуры за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать национальный проект «Молодежь и дети».



Поручение опубликовано на сайте Кремля.



В соответствии с поручением правительству России необходимо разработать национальный проект «Молодежь и дети», предусматривающий мероприятия, направленные в том числе на продвижение русского языка и культуры в государствах — участниках СНГ и других иностранных государствах.



Ответственным за исполнение поручения Владимир Путин назначил главу кабмина Михаила Мишустина. Итоги работы должны быть представлены до 1 сентября 2024 года.



В поручениях президента также содержится усовершенствование школьных учебных программ, сокращение числа домашних заданий и лишних контрольных работ.









Фото: пресс-служба Кремля