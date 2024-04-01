Музей истории ГУЛАГа представит выставку «Дело врачей»

В Музее истории ГУЛАГа 4 апреля откроется выставка «Дело врачей», передает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что проект стал победителем Четвертого конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса (РЕК).



«Выставка подробно рассказывает о событиях 1950–1953 годов, когда на излете сталинского режима советской властью при личном участии Сталина было сфабриковано и развернуто уголовное дело против группы врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров», — рассказали в музее.



В экспозицию вошли фотографии и архивные документы, профессиональные инструменты, личные вещи, стенографии допросов фигурантов «дела врачей», публикации в СМИ и письма советских граждан, иллюстрирующих реакцию и настроения, охватившие общественность после обвинений, а затем после реабилитации медиков.



Куратором выставки выступила искусствовед Полина Могилина.









Фото: музей истории ГУЛАГа