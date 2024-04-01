В «Художественном» пройдет ретроспектива французского кино

В Москве пройдет ретроспектива французского кино.



Мероприятие пройдет в кинотеатре «Художественный» с 11 по 15 апреля, передает пресс-служба учреждения.



В рамках ретроспективы пройдет серия показов ключевых картин французского кинематографа XX века.



«Новая ретроспектива "Художественного" познакомит зрителя с абсолютными шедеврами французского кино ХХ века, снятыми в период с начала 1930-х по конец 1990-х годов. Мы начнем с "Аталанты" и "Нуля за поведение" Жана Виго — двух величайших фильмов, положивших начало европейскому авторскому кинематографу и вдохновивших на дальнейшие подвиги в том числе и главных героев французской "новой волны"», — рассказали организаторы.



В рамках ретроспективы пройдет показ шести фильмов, в числе которых режиссерский дебют Жака Риветта «Париж принадлежит нам», «Летняя сказка» Эрика Ромера, «Зази в метро» Луи Маля и другие картины.



Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.









Фото: пресс-служба кинотеатра "Художественный"