В Петербурге появится новый государственный театр «Драм.Площадка»

В Санкт-Петербурге появится новый государственный театр.



Об этом в Telegram сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.



По словам Пиотровского, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление.



Предложение о создании нового государственного театра прозвучало весной минувшего года в ходе обсуждения Концепции развития сферы культуры города до 2035 года от Союза театральных деятелей.



Новый театр будет называться «Драм.Площадка».



«Основу творческого коллектива нового театра составят недавние выпускники театрального института. Молодых артистов и команду отличает уникальный творческий почерк, продолжающий лучшие традиции петербургского академического театрального дела. В ближайшее время утвердят руководящий и актерский состав, а также — представят программу развития», — говорится в сообщении Пиотровского.



Вице-губернатор отметил, что с появлением нового театра театральная жизнь в Петербурге станет еще более яркой и разнообразной.









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