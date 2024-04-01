Скончалась американская актриса Барбара Раш

Художник скончался 30 марта на 68-м году жизни.
Актриса скончалась на 98-м году жизни.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Об этом говорится в сообщении министра культуры России Ольги Любимовой в Telegram.
В Государственной думе в ближайшие дни пройдет совместный диалог с представителями силовых ведомств.
Художник скончался 30 марта на 68-м году жизни.
Актриса скончалась на 98-м году жизни.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Об этом говорится в сообщении министра культуры России Ольги Любимовой в Telegram.
В Государственной думе в ближайшие дни пройдет совместный диалог с представителями силовых ведомств.
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01.04.2024