Скончалась американская актриса Барбара Раш

В США скончалась актриса Барбара Раш.



Артистка сыграла главную роль в фильме «Это прибыло из космоса» 1953 года, передает Fox News со ссылкой на родственников покойной.



Сообщается, что актриса скончалась на 98-м году жизни.



«Моя замечательная мама ушла из жизни сегодня вечером в 17:28», — приводит агентство слова дочери артистки Клавдии Коуэн.



Барбара Раш сыграла главные роли в фильмах «Молодые львы», «Больше, чем жизнь», «Омбре: Отважный стрелок». Артистка также получила премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Это прибыло из космоса».









Фото: Общественное достояние