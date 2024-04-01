Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на строительство организаций культуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из бюджета не менее 165 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт организаций культуры.



Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.



«Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025-2030 годах <...> выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 165 млрд рублей на финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению организаций культуры, включая обновление инфраструктуры музеев, театров, библиотек, клубов, детских школ искусств, малых кинозалов», — указано в документе.



В число поручений президента вошло также расширение программы «Пушкинская карта».



Поручения президента должны быть исполнены до 1 октября.









Фото: Pixabay.com