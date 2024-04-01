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Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на строительство организаций культуры

01.04.2024

Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на строительство организаций культуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из бюджета не менее 165 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт организаций культуры.

Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025-2030 годах <...> выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 165 млрд рублей на финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению организаций культуры, включая обновление инфраструктуры музеев, театров, библиотек, клубов, детских школ искусств, малых кинозалов», — указано в документе.

В число поручений президента вошло также расширение программы «Пушкинская карта».

Поручения президента должны быть исполнены до 1 октября.


Фото: Pixabay.com