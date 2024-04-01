Путин поручил создать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия

01.04.2024

Путин поручил создать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия
Президент России Владимир Путин поручил создать программу сохранения объектов культурного наследия народов РФ, передает РИА Новости.

В соответствии с поручением главы государства действие программы должно быть рассчитано до 2045 года. На эти цели в период с 2025 по 2030 годы будет направлено не менее 51 млрд рублей.

Вопросы сохранения культурного наследия президент затронул во время ежегодного Послания к федеральному собранию. Глава государства отметил, что необходимо предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, готовых вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников.


Фото: пресс-служба Кремля