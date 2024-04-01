Путин поручил создать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия

Президент России Владимир Путин поручил создать программу сохранения объектов культурного наследия народов РФ, передает РИА Новости.



В соответствии с поручением главы государства действие программы должно быть рассчитано до 2045 года. На эти цели в период с 2025 по 2030 годы будет направлено не менее 51 млрд рублей.



Вопросы сохранения культурного наследия президент затронул во время ежегодного Послания к федеральному собранию. Глава государства отметил, что необходимо предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, готовых вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников.









Фото: пресс-служба Кремля