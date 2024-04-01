СК проведет проверку в отношении певицы Манижи по статье об оправдании терроризма

Следственный комитет проведет проверку в отношении певицы Манижи Сангин по статье об оправдании терроризма, передает Telegram-канал Mash.



На содержание видео Манижи в соцсети после теракта в «Крокус сити холле» пожаловался в СКР соучредитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов.



Карабанов обратил внимание правоохранителей на слова Манижи о задержании преступников. Артистка назвала его «публичной пыткой». Общественник потребовал экспертизы.



О теракте в «Крокусе» уроженка Таджикистана Манижа высказалась на своей странице в соцсети 27 марта.



«Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь, не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — сказала певица.









Фото: кадр видео