Путин поручил правительству расширить программу «Пушкинская карта»

Президент России поручил правительству России до 1 октября доложить о расширении программы «Пушкинская карта».



Перечень поручений главы государства опубликован в понедельник на сайте Кремля.



«Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025–2030 годах... расширение программы "Пушкинская карта"», — указано в документе.



Доклад по итогам поручения должен быть доставлен президенту до 1 октября 2024 года. Ответственным по поручению назначен глава кабмина Михаил Мишустин.



О расширении программы «Пушкинская карта» Владимир Путин заявил в своем послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.



Программа «Пушкинская карта» позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать театры, музеи, выставки, кинотеатры за счет федерального бюджета.









Фото: пресс-служба Кремля