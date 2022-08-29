Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма «Тибра» с дочерью Анкой в главной роли

29.08.2022

Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма «Тибра» с дочерью Анкой в главной роли

Юлия Пересильд и Алексей Учитель посетили московскую премьеру фильма «Тибра», главную роль в котором исполнила их дочь Анка, сообщает пресс-служба «Централ Партнершип».

Лента открыла «Российские программы» на ММКФ, пишет РИА Новости.

В Большом зале Дома кино проект представили режиссер Анна Гороян, сценаристка Дарья Кукшанова, Анка Пересильд и другие актеры, в том числе Евгений Санников, Сергей Сафронов, Марина Васильева, Василиса Савкина, Федор Федосеев.

Фильм «Тибра» выйдет в прокат 15 сентября.

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