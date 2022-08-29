Пересильд и Учитель посетили премьеру фильма «Тибра» с дочерью Анкой в главной роли

Актриса Виктория Толстоганова сыграет главную роль в новой экранизации повести Галины Щербаковой «...
Кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу Пятого канала приступила к съемкам в Санкт-Петербурге третье...
Фестиваль современных развлечений и гик-культуры «ГикКон», который прошел 27 августа ...
Церемония открытия Фестиваля российской культуры началась в понедельник в токийском кон...
Фонд «Росконгресс» и киностудия «Ленфильм» договорились о взаимном продвижении проектов и проведен...
Актриса Виктория Толстоганова сыграет главную роль в новой экранизации повести Галины Щербаковой «...
Кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу Пятого канала приступила к съемкам в Санкт-Петербурге третье...
Фестиваль современных развлечений и гик-культуры «ГикКон», который прошел 27 августа ...
Церемония открытия Фестиваля российской культуры началась в понедельник в токийском кон...
Фонд «Росконгресс» и киностудия «Ленфильм» договорились о взаимном продвижении проектов и проведен...
Режиссер «Мосфильма» Юрий Кара выступил в поддержку призыва своего коллеги, сценариста и режиссера...
В интернете опубликован трейлер пятого сезона сериала «Рассказ служанки». Ролик вышел на YouTube-кан...
Поп-исполнительница Тейлор Свифт с клипом All Too Well удостоилась премии ...
Акция «Ночь кино» прошла более чем на 120 площадках Москвы с 27 на 28 августа. Всего ...
31 августа в Москве завершается летняя программа «Яндекс Музыки». На вечере выступит группа «Звери...
Башкирскому драматическому театру Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединен...
Режиссер Александр Сокуров сообщил, что в России большое финансирование в киносфере, но оно не всегд...
В День знаний, 1 сентября, Эрмитаж сделает вход для школьников и студентов бесплатным. ...
Киностудия «Ленфильм» в середине сентября начнет в Абхазии съемки фильма «Посл...
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, по которой снята одноименная кинофраншиза, самосто...
В фильме «Любовь и голуби» можно отыскать несколько «киноляпов». При этом некоторые из них заметил...
Певица Алсу сообщила, что уже 20 лет обсуждает с артистом Николаем Басковым совместный ...
Подведены итоги музыкального конкурса «Рок-мосты». В нем 250 молодых перспективных му...
В результате продолжительной болезни на 69-м году жизни умер главный режиссер Свердло...
В интернете появился новый трейлер драмы «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли. Ролик ...
29.08.2022