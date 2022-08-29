Актриса Виктория Толстоганова сыграет главную героиню в новой экранизации «Вам и не снилось»

В центре картины под рабочим названием «Вера» окажется мать Ромы — главного героя оригинальной истории.





«Главное, что нужно знать о нашем новом проекте „Вера“, — это ни в коем случае не ремейк фильма, снятого на Киностудии им. М. Горького 40 лет назад. Это совершенно новая актуальная экранизация знаменитой повести, в которой центральной станет линия мамы Ромки — Веры. Это новый современный сценарий, он ближе к литературному источнику. И новая современная постановка», — привели в пресс-службе слова генерального продюсера картины Лики Бланк.





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