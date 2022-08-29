В Токио стартовала церемония открытия Фестиваля российской культуры

29.08.2022

В Токио стартовала церемония открытия Фестиваля российской культуры

Церемония открытия Фестиваля российской культуры началась в понедельник в токийском концертном зале «Киой». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие открылось выступлением японской оперной певицы Хацуэ Накамуры, которая исполняет композицию «Япония и Россия» на японском и русском языках.

С приветственным словом к гостям обратился посол РФ в Японии Михаил Галузин и актриса театра и кино, вице-президент организационного комитета Фестиваля российской культуры Комаки Курихара, также исполняющая обязанности главы оргкомитета.

Концерт продолжится выступлением японских музыкантов и российских артистов Санкт-Петербургского Дома музыки.

Фото: Unsplash