Режиссер Юрий Кара поддержал отказ РФ от «Оскара»

29.08.2022

Режиссер Юрий Кара поддержал отказ РФ от «Оскара»

Режиссер «Мосфильма» Юрий Кара выступил в поддержку призыва своего коллеги, сценариста и режиссера Никиты Михалкова. Он сообщил о необходимости перестать отправлять российские фильмы на голливудскую кинопремию «Оскар». Об этом информирует ФАН.

Россию в кинематографе выставляют в невыгодном свете, утверждает Кара.

Как считает режиссер, комитет «Оскара» специально отдает предпочтение картинам, которые дискредитируют граждан России в угоду Западу.

«Кому-то, может быть, приятно, если их по головке погладят, но мы гораздо выше этого в культурном смысле. Мы — наследники Достоевского и Чехова!» — заявил он.

Фото: Pixabay