Режиссер Юрий Кара поддержал отказ РФ от «Оскара»

Россию в кинематографе выставляют в невыгодном свете, утверждает Кара.





Как считает режиссер, комитет «Оскара» специально отдает предпочтение картинам, которые дискредитируют граждан России в угоду Западу.





«Кому-то, может быть, приятно, если их по головке погладят, но мы гораздо выше этого в культурном смысле. Мы — наследники Достоевского и Чехова!» — заявил он.





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