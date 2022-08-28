Группа «Звери» выступит на закрытии программы «Яндекс Музыки»

28.08.2022

Группа «Звери» выступит на закрытии программы «Яндекс Музыки»

31 августа в Москве закончится программа «Яндекс Музыки». На вечере выступит группа «Звери», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Музыки».

Концерт состоится в летнем пространстве Парка Горького «Плюс Дача».

Зрители услышат песни «До скорой встречи», «Районы-кварталы», «Просто такая сильная любовь», «Все, что тебя касается» и др.

Вход для подписчиков «Яндекс Плюс» будет проходить по предварительной регистрации. 

Фото: скриншот