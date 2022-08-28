Башкирскому драматическому театру будет присвоено имя Юмагулова

28.08.2022

Башкирскому драматическому театру будет присвоено имя Юмагулова

Башкирскому драматическому театру Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения присвоят имя башкирского актера, драматурга и педагога, заслуженного артиста России и Башкортостана Ильшата Юмагулова. Об этом информирует «Башинформ». 

Мероприятие приурочено к празднованию 90-летия артиста. В честь юбилейной даты состоится открытие бюста и мемориальной доски. 

Юмагулов известен как автор произведений «Нэркэс», «Сэсэны», «Расписной трон» и др.

Фото: Pixabay