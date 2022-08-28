Режиссер Александр Сокуров рассказал о правильном финансировании российского кино ​

28.08.2022

Режиссер Александр Сокуров рассказал о правильном финансировании российского кино ​
Режиссер Александр Сокуров сообщил, что в России большое финансирование в киносфере, но оно не всегда попадает в «правильные руки».

«Финансирование большое, но все это должно делать с государственной мудростью, с государственной терпимостью и терпеливостью, потому что деньги должны попадать тем, кто серьезно работает в кино, а не каким-то московским или околомосковским кинематографическим кругам и знакомым», — уточнил режиссер в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что современное российское кино нужно больше показывать по телевидению.

Фото: Pixabay