В День знаний Эрмитаж намерен сделать вход бесплатным

28.08.2022

В День знаний Эрмитаж намерен сделать вход бесплатным

В День знаний, 1 сентября, Эрмитаж сделает вход для школьников и студентов бесплатным. Об этом говорится в Telegram-канале музея.

«1 сентября 2022 года дети до 18 лет, студенты и курсанты, а также аспиранты, адъюнкты, интерны, врачи-ординаторы российских учебных заведений смогут посетить бесплатно Главный музейный комплекс и Главный штаб», — говорится в сообщении.

Дети, не достигшие возраста 14 лет, могут посетить Эрмитаж по бесплатным входным билетам в любой день работы музея.

Фото: Pixabay