Порядка 250 конкурсантов из трех стран боролись за право принять участие в фестивале «Рокштадт»

28.08.2022

Порядка 250 конкурсантов из трех стран боролись за право принять участие в фестивале «Рокштадт»

Подведены итоги музыкального конкурса «Рок-мосты». В нем 250 молодых перспективных музыкантов из более чем 50 городов России, а также из Казахстана и Беларуси боролись за право выступить на одной сцене с известными коллективами в рамках музыкального фестиваля «Рокштадт». Об этом сообщает издание «Невские новости». 

Праздник живого звука состоится 3 сентября 2022 года в Кронштадте, в музейно-историческом парке «Остров фортов», расположенном на живописном берегу Финского залива.

Победителем двухнедельного онлайн-конкурса среди молодых исполнителей альтернативной и инди-музыки признан московский коллектив «А в голове море». 

Фото: Pixabay