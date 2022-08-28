В результате продолжительной болезни на 69-м году жизни умер главный режиссер Свердло...
В интернете появился новый трейлер драмы «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли. Ролик ...
Жители США особенно любят советские картины режиссера Леонида Гайдая. Так, им по душе...
Создание образовательных возможностей для начинающих кинематографистов на местах является основопо...
В Сети вышел трейлер фильма «Белый шум». Ролик опубликован на YouTube-канале cтрим-се...
В результате продолжительной болезни на 69-м году жизни умер главный режиссер Свердло...
В интернете появился новый трейлер драмы «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли. Ролик ...
Жители США особенно любят советские картины режиссера Леонида Гайдая. Так, им по душе...
Создание образовательных возможностей для начинающих кинематографистов на местах является основопо...
В Сети вышел трейлер фильма «Белый шум». Ролик опубликован на YouTube-канале cтрим-се...
Музыкальный фестиваль Kavkaz Music Fest завершился в городе Нальчике (Кабардино-Балка...
Участники Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtM...
В новом сезоне Российский академический молодежный театр (РАМТ) представит премьеру —...
Борьба работодателей за участников Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMast...
Продюсеры документального фильма «Святой архипелаг» режиссера Сергея Дебижева работаю...
На площадке 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в воскресенье состоится мировая ...
Детский музыкальный театр провел сбор труппы накануне 119-го дня рождения его основательницы. Об это...
Певец также пояснил в беседе с «КП», что мешает продвижению «массы» сильных российских вокалистов ...
Голливудский актер появился на торжестве после тяжелого перелета, снова продемонстрировав доброе отн...
Открытие музыкального форума прошло в Псковской филармонии при участии пианиста Дениса Мацуева и ю...
С одной из форм инклюзивного общения участников познакомила преподавательница и переводчица русско...
Группа Александра Васильева не выступит на музыкальном фестивале в этом году. Об этом организаторы...
Сыгравшая в трагикомедии 1976 года актриса выразила уверенность в бессмысленности американского ре...
Сегодня у российских зрителей востребованы комедийные и семейные приключенческие фильмы, рассказала ...
Телеканал The CW поделился роликом по шоу «Винчестеры», которое расскажет о пропавших родителях гл...
28.08.2022