Появился новый трейлер драмы «Тар» с Кейт Бланшетт

28.08.2022

Появился новый трейлер драмы «Тар» с Кейт Бланшетт

В интернете появился новый трейлер драмы «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале киностудии Focus Features, пишет «Киноафиша». 

Режиссером проекта выступил Тодд Филд. В фильме также снялись Марк Стронг, Ноэми Мерлан, Сидни Леммон, Винсент Риотта, Нина Хосс, Джулиан Гловер, Аллан Кордунер.

Премьера картины пройдет в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля. В прокате «Тар» появится 7 октября.

Фото: Pixabay