В Кабардино-Балкарии закончился первый музыкальный фестиваль Kavkaz Music Fest

«Над созданием этого грандиозного фестиваля трудились сотни человек, чтобы почти 50 солистов и 300 танцоров выступили перед жителями и гостями города Нальчика. Я безмерно горжусь тем, что этот фестиваль зародился здесь, на этой красивой гостеприимной земле, в нашем городе Нальчике. Это была моя мечта, и сегодня она сбылась. Спасибо всем, кто поверил в нее и сделал возможным это событие, отдельно хочу поблагодарить главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова за то, что он поверил в идею создания такого фестиваля на нашей земле. Будем надеяться, что нам удастся повторить фестиваль и положить начало новому культурному развитию региона», — поделился генеральный продюсер фестиваля Тимур Хацаев.





Kavkaz Music Fest собрал звезд российской эстрады, популярных артистов девяти субъектов РФ.





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