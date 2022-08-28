В Кабардино-Балкарии закончился первый музыкальный фестиваль Kavkaz Music Fest

28.08.2022
Музыкальный фестиваль Kavkaz Music Fest завершился в городе Нальчике (Кабардино-Балкария). Он стал первым музыкальным событием такого масштаба в Северо-Кавказском федеральном округе и собрал за три дня почти 10 тыс. жителей и гостей республики. Об этом ТАСС рассказали организаторы фестиваля.
«Над созданием этого грандиозного фестиваля трудились сотни человек, чтобы почти 50 солистов и 300 танцоров выступили перед жителями и гостями города Нальчика. Я безмерно горжусь тем, что этот фестиваль зародился здесь, на этой красивой гостеприимной земле, в нашем городе Нальчике. Это была моя мечта, и сегодня она сбылась. Спасибо всем, кто поверил в нее и сделал возможным это событие, отдельно хочу поблагодарить главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова за то, что он поверил в идею создания такого фестиваля на нашей земле. Будем надеяться, что нам удастся повторить фестиваль и положить начало новому культурному развитию региона», — поделился генеральный продюсер фестиваля Тимур Хацаев.
Kavkaz Music Fest собрал звезд российской эстрады, популярных артистов девяти субъектов РФ.
Фото: Pixabay