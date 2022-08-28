Участники чемпионата ArtMasters покажут премьеру в театре «Геликон-опера»

28.08.2022

Участники чемпионата ArtMasters покажут премьеру в театре «Геликон-опера»

Участники Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters работают над оперой Джузеппе Верди «Богема», премьера которой состоится в московском театре «Геликон-опера» в сентябре. Об этом сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.

«Следующей премьерой в сентябре будет опера „Богема“, и на афише будут богемные имена: режиссеры — победители конкурса „Нано-опера“, <...> а художниками будут участники и победители ArtMasters. Думаю, это будет интереснейший проект», — сказал он на первой общей встрече финалистов трех сезонов и организаторов ArtMasters.

Премьерная серия намечена с 28 сентября по 2 октября.

Фото: Pixabay