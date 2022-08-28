Кириенко: участники чемпионата ArtMasters востребованы у лучших работодателей

«Заинтересованными и очень профессиональными зрителями являются ваши потенциальные работодатели, которые уже научились на ArtMasters не просто наблюдать и получать удовольствие, а расхватывать специалистов, — обратился он к финалистам чемпионата. — В кулуарах мы это часто обсуждаем: финал еще не прошел, а за многих из вас уже началась борьба. Это здорово, если за вас будут соревноваться лучшие российские компании. Для этого и был придуман ArtMasters».





Финал третьего по счету национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters проходит с 28 августа по 2 сентября в Москве.





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