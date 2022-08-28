Создатели ленты «Святой архипелаг» рассчитывают выпустить ее в широкий прокат

28.08.2022

Создатели ленты «Святой архипелаг» рассчитывают выпустить ее в широкий прокат

Продюсеры документального фильма «Святой архипелаг» режиссера Сергея Дебижева работают над тем, чтобы картина вышла в широкий прокат. Об этом сообщила одна из продюсеров проекта Наталья Дебижева на полях 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«Мы собираемся это кино показать на многих фестивалях после Московского кинофестиваля, а потом собираемся выпустить его в широкий прокат. <...> Мы рассчитываем, что по всей России мы точно прокатим», — сказала она на пресс-конференции, посвященной мировой премьере фильма.

Продюсер фильма Виталий Баранов выразил надежду, что фильм выйдет на центральных телеканалах, и его увидит как можно больше людей.

Фото: Pixabay