Создатели ленты «Святой архипелаг» рассчитывают выпустить ее в широкий прокат

Детский музыкальный театр провел сбор труппы накануне 119-го дня рождения его основательницы. Об это...
Певец также пояснил в беседе с «КП», что мешает продвижению «массы» сильных российских вокалистов ...
Голливудский актер появился на торжестве после тяжелого перелета, снова продемонстрировав доброе отн...
Открытие музыкального форума прошло в Псковской филармонии при участии пианиста Дениса Мацуева и ю...
С одной из форм инклюзивного общения участников познакомила преподавательница и переводчица русско...
Детский музыкальный театр провел сбор труппы накануне 119-го дня рождения его основательницы. Об это...
Певец также пояснил в беседе с «КП», что мешает продвижению «массы» сильных российских вокалистов ...
Голливудский актер появился на торжестве после тяжелого перелета, снова продемонстрировав доброе отн...
Открытие музыкального форума прошло в Псковской филармонии при участии пианиста Дениса Мацуева и ю...
С одной из форм инклюзивного общения участников познакомила преподавательница и переводчица русско...
Группа Александра Васильева не выступит на музыкальном фестивале в этом году. Об этом организаторы...
Сыгравшая в трагикомедии 1976 года актриса выразила уверенность в бессмысленности американского ре...
Сегодня у российских зрителей востребованы комедийные и семейные приключенческие фильмы, рассказала ...
Телеканал The CW поделился роликом по шоу «Винчестеры», которое расскажет о пропавших родителях гл...
Экспозиция расположилась в историческом здании Киностудии им. М. Горького, сообщили в Минкультуры РФ...
Победителей конкурса назвали на Детском культурном форуме, где прошел финальный концерт. Об этом соо...
Видео с Примадонной отечественной эстрады опубликовал в соцсетях дизайнер Игорь Гуляев. На публикаци...
Российская певица заявила, что успех поп-группы появился не просто так. Своим мнением она поделила...
Прорабатывается создание аналога Пушкинской карты, предназначенной для приобретения книг. Об этом ...
Следующая лента франшизы «Звездный путь» осталась без режиссера. Об этом сообщила студия Paramount, ...
О работе над новым проектом НГС рассказали исполнители главных ролей в популярном фильме 1979 года...
Голливудский актер, поведение которого уже два года вызывает много вопросов, испугался отмены филь...
Трехчасовую программу выпустила на своем YouTube-канале компания GeekBrains, занимающаяся IT-образ...
Форум посвящен развитию прибрежных пространств, сообщили в Союзе архитекторов России. ...
28.08.2022