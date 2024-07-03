Прощание с артистом Владимиром Матвеевым пройдет на сцене Театра им. Ленсовета 5 июля

Стала известна дата и место прощания с народным артистов России Владимиром Матвеевым.



Прощание с актеров состоится 5 июля на основной сцене Театра имени Ленсовета, сообщили в учреждении.



«Прощание с народным артистом России Владимиром Михайловичем Матеевым пройдет 5 июля а 11:00 на основной сцене нашего театра. Похоронен артист будет на Большеохтинском кладбище», — говорится в сообщении.



О кончине народного артиста стало известно накануне. В театре сообщили, что Владимир Матвеев скоропостижно скончался на 73-м году жизни.



Владимир Матвеев сыграл на сцене Театра имени Ленсовета множество ролей. Он участвовал в спектаклях «Левша», «Укрощение строптивой», «Прошлым летом в Чулимске», «Трехгрошовая опера», «Убийство Гонзаго» и других. Матвеев снимался в популярных сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и других кинолентах.









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