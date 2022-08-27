Вышел трейлер приквела сериала «Сверхъестественное»

27.08.2022

Вышел трейлер приквела сериала «Сверхъестественное»
Телеканал The CW поделился роликом по шоу «Винчестеры», которое расскажет о пропавших родителях главных героев оригинального сериала. Видео доступно на ютьюбе.

В трейлере показан вернувшийся со службы Джон Винчестер (будущий отец Дина и Сэма), который столкнулся на полях сражений с чем-то и кем-то сверхъестественным. Он рассказывает об этом Мэри (будущая мать), которая не удивляется существованию монстров и ловко с ними справляется. 

В ролике мелькнул и Дин Винчестер, который выступит рассказчиком «сверхъестественной истории любви» своих родителей. Ожидается, что сериал раскроет тайну исчезновения Джона и Мэри.

Главные роли исполнили Дрейк Роджер и Мег Доннелли. Премьера состоится 11 октября на канале The CW. На следующий день шоу выйдет в Сети.

Фото: кадр из трейлера сериала «Винчестеры»