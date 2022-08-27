Открылась выставка к 100-летию режиссера Станислава Ростоцкого

27.08.2022
Экспозиция расположилась в историческом здании Киностудии им. М. Горького, сообщили в Минкультуры РФ.
С 27 августа посетителей ждет проект «Станислав Ростоцкий. Режиссер о режиссере». Выставочное пространство поделено на зоны в соответствии с ключевыми этапами жизни автора: Великая Отечественная война, встреча с режиссером С. Эйзенштейном, дружба с актером В. Тихоновым, рождение сына, поездка в США, съемки знаковых фильмов.
В экспозиции представлены впервые опубликованные фрагменты из дневника постановщика и его личные вещи, материалы из семейного архива, костюмы из фильмов и др. Посетители увидят фотографии семьи, снимки из поездок и со съемок, афиши, документы об оскаровских номинациях и приглашение на церемонию в США.
Одним из кураторов проекта стала невестка режиссера, киновед Марианна Ростоцкая, которая грядущей осенью выпустит книгу о Станиславе Ростоцком.
Посетить выставку можно до 30 сентября.
Фото: Минкультуры РФ