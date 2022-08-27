Алла Пугачева вернулась в Россию к 1 сентября

27.08.2022
Видео с Примадонной отечественной эстрады опубликовал в соцсетях дизайнер Игорь Гуляев. На публикацию обратила внимание «Афиша Daily».
На кадрах выходящую из автомобиля певицу ее дизайнер и друг встречает словами: «Глазам не верю, неужели, в самом деле!». «Уже давно», — ответила артистка, добавив, что никак не получалось собраться.
Алла Пугачева вернулась в РФ после полугода жизни в других странах. Вместе с мужем и детьми она находилась в Израиле и Латвии.
Ранее певица сообщала о планах вернуться в Москву к 1 сентября, чтобы отвести детей в школу. Вместе с тем в СМИ появлялась информация о том, что для близнецов ищут новое учебное заведение в другой стране. Артистка не подтверждала слухи.
За время отсутствия Алла Пугачева не давала концертов в отличие от ее мужа Максима Галкина, который активно гастролировал. По информации, опубликованной на сайте юмориста, в начале сентября он отправится в Австралию, а в октябре продолжит выступать в Европе.
Фото: Pixabay