В России может появиться Гоголевская карта для покупки книг

27.08.2022
Прорабатывается создание аналога Пушкинской карты, предназначенной для приобретения книг. Об этом рассказал технический руководитель программы Александр Минаев, передает ТАСС.
По его словам, в первую же неделю после запуска проекта «Пушкинская карта» появились предложения о создании аналогичной программы для книг — «Гоголевской карты».
Реализация этого запроса требует времени на продумывание и проработку, поскольку речь идет о создании отличного от Пушкинской карты типа продукта, пояснил он.
Минаев обратил внимание на риски того, что большинство книг будут с низкой художественной ценностью. Чтобы не вставать на позицию судьи и определять, что хорошо и плохо, необходима детальная проработка. Этим вопросом сейчас тоже занимаются, добавил он.
Руководитель полагает, что сначала Гоголевскую карту могут запустить для электронных изданий, поскольку онлайн-продажи легче контролировать.
Пушкинская карта, предназначенная для молодежи 14-22 лет, действует с прошлого года. С ее помощью владельцы могут оплачивать билеты в музеи, галереи, театры, филармонии и кинозалы. Номинал — 5 тысяч рублей.
Фото: Pixabay