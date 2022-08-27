В Волгограде проходит Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег»

27.08.2022

В Волгограде проходит Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег»
Форум посвящен развитию прибрежных пространств, сообщили в Союзе архитекторов России.

Церемонию открытия посетили глава города Владимир Марченко, президент СА Николай Шумаков, а также отечественные и зарубежные архитекторы.

По словам Шумакова, 11-й фестиваль проводится в год 90-летия союза, выступающего организатором мероприятия. В этом году оно получило имя основателя Виктора Логвинова. 

«ЭкоБерег-2022» отличается рекордным числом участников, новинками программы и высоким уровнем организации. В жюри вошли семь иностранных архитекторов. Всего в жюри — 11 членов.

Марченко рассказал о программе, которая знакомит с городской архитектурой, ее изменениями, а также современным процессом строительства и благоустройства.

В первый день открылась выставка проектов участников конкурса архитектурно-градостроительной концепции развития территории бывшего Тракторного завода в Волгограде.

Фестиваль проводится с 2010 года.

Фото: пресс-служба Союза архитекторов