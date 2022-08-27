В Волгограде проходит Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег»

27.08.2022
Форум посвящен развитию прибрежных пространств, сообщили в Союзе архитекторов России.
Церемонию открытия посетили глава города Владимир Марченко, президент СА Николай Шумаков, а также отечественные и зарубежные архитекторы.
По словам Шумакова, 11-й фестиваль проводится в год 90-летия союза, выступающего организатором мероприятия. В этом году оно получило имя основателя Виктора Логвинова.
«ЭкоБерег-2022» отличается рекордным числом участников, новинками программы и высоким уровнем организации. В жюри вошли семь иностранных архитекторов. Всего в жюри — 11 членов.
Марченко рассказал о программе, которая знакомит с городской архитектурой, ее изменениями, а также современным процессом строительства и благоустройства.
В первый день открылась выставка проектов участников конкурса архитектурно-градостроительной концепции развития территории бывшего Тракторного завода в Волгограде.
Фестиваль проводится с 2010 года.
Фото: пресс-служба Союза архитекторов