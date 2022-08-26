Малый театр откроет 267-й сезон «Ревизором»

Планы на грядущий сезон озвучили новый заместитель худрука Алексей Дубровский и директор Тамара Михайлова на сборе труппы 26 августа. Об этом сообщили в учреждении.





1 сентября на Исторической сцене представят открывающий сезон спектакль «Ревизор». В конце сентября сезон откроется в филиале ГАМТа в Когалыме (ХМАО). Публике представят «Красавца мужчину» и «Позднюю любовь».





Малый театр ждет премьера «Женитьбы Фигаро» с Глебом Подгородинским в главной роли. Режиссер — Владимир Драгунов. В ноябре Алексей Дубровский поставит «Собачье сердце». На февраль 2023 года назначен дебют музыкального спектакля «Свадьба Кречинского», постановкой которого займется приглашенный режиссер Алексей Франдетти.





ГАМТ продолжит выпуск спектаклей к 200-летию А.Н. Островского по его произведениям. Режиссер Андрей Цисарук представит комедию «На бойком месте», Владимир Бейлис — «Горячее сердце», а Владимир Носик — «Грозу».





В апреле 2023 года состоится XIII Фестиваль «Островский в доме Островского», посвященный юбилею автора. Прием заявок на участие закончится 15 сентября, после чего начнется отбор постановок, которые войдут в программу смотра.





Весной откроется постоянная экспозиция об истории Малого театра.





В сентябре труппа отправится на гастроли в Петрозаводск и Калининград, где при поддержке Росконцерта даст «Женитьбу», «Пиковую даму», «Игроков» и «Физиков». В октябре в рамках премии «Золотая маска» привезет «Женитьбу» в Череповец.





Кроме того, продолжат работу Детская студия для детей и подростков 4-14 лет и «ЛогоТеатр» для слабослышащих детей 4-8 лет.





Фото: Малый театр