Организаторы подтвердили участие Манижи в фестивале казачьей культуры





По словам организаторов, Манижа «поддерживает сохранение традиционных культурных ценностей и с помощью своего творчества интегрирует их в современную жизнь». В Усть-Лабинске она представит песню кубанского казачества, что станет «символом мультикультурности и единства России», подчеркнули собеседники издания.





Ранее Кубанское казачье войско выступило против сета певицы ввиду несогласия с ее позицией по СВО. Организация заявила, что в случае подтверждения выступления артистки кубанские казаки откажутся от участия в фестивале.





Музыкальный форум состоится в сентябре. В этом же месяце артистка планирует отправиться в тур по странам ближнего зарубежья. Ранее были отменены ее выступления на фестивале Stereoleto в Петербурге и «Сам.Фесте» в Самаре.





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