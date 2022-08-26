«Дюна» и «Бриджертоны» возглавили топ продаж книг в РФ после выхода экранизаций

Рейтинг востребованных у россиян книг, получивших кино- и телеадаптации за последний год, представил «Литрес». Об этом сообщает ТАСС.





Сервис изучил продажи книг, экранизации которых вышли в кинотеатрах и на стримингах в 2022 году. Исследование приурочено ко Дню российского кино, который отмечается в РФ 27 августа.





Тройку лидеров составили научно-фантастический роман «Дюна» Фрэнка Герберта, психологический триллер «Поезд убийц» Котаро Исаки, семейная романтическая сага «Бриджертоны» Джулии Куин.





В этом году в кинотеатрах дебютировали фильмы «Дюна» Дэни Вильнева с Тимоти Шаламе в главной роли и «Быстрее пули» с Брэдом Питтом по книге японского писателя. А «Нетфликс» представил второй сезон «Бриджеронов», которых продлил еще на два сезона.





В топ-5 также вошли российские произведения — фэнтези-цикл «Отблески Этерны» Веры Камши и «Empire V» Виктора Пелевина.





«Литрес» подчеркнул, что релизы экранизаций повышают востребованность книг и их продажи. Так, за неделю с премьеры фильма «Дюна» продажи его литературного источника увеличились в семь раз относительно недели до релиза. Особенно это касается произведений современных авторов. Благодаря адаптациям широкая аудитория узнала об Уве Фредрика Бакмана и Зулейхе Гузель Яхиной, уточнили в компании.





Фото: кадр из сериала «Бриджертоны»