Нейросеть «сняла» клип на песню «Дагон» группы «Король и Шут»

Нейронная сеть Midjourney сгенерировала изображения, смонтированные в один ролик под трек. Клип появился на ютьюб-канале Ивана Крылова.





Как пояснил автор в комментариях, он использовал текст песни «КиШа» на английском языке, в который вносил правки, если нейросеть не выдавала подходящего изображения. Также он добавлял теги «для стилизации под общий концепт».





«Миджорни» преобразовала текст в картинки по ключевым фразам. Далее инициатор отредактировал и смонтировал изображения в клип, который сопровождается английскими субтитрами.





На фразе «Мир менялся на глазах» предстают утопающие в воде дома, похожие на сталинские высотки в Москве. Сына Дагона нейросеть изобразила в виде устрашающих подводных существ, а недобрый знак судьбы — в виде маяков в тумане.









«Впечатляет. Пробирает. Рыболюди прикольные», — написал пользователь с ником Roman.





Многие комментаторы отметили, что видео передает атмосферу композиции, а также попросили сделать клипы на другие песни «Короля и Шута». Некоторые назвали ролик «набором картинок» и указали на его однообразие.





Фото: Pixabay