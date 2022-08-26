Вышел трейлер пятого сезона антиутопии «Рассказ служанки»

Роликом по новым эпизодам сериала поделился стриминг Hulu на официальном YouTube-канале.





Премьера шоу состоится 14 сентября. Станет ли он последним для «Рассказа служанки», пока не уточнялось.





Действие разворачивается в тоталитарном государстве Галаад (Гилеад) и в соседней Канаде, куда сбегает главная героиня Джун. Она признается супругу в убийстве командора, у которого была служанкой — женщиной, принужденной служить элите Галаада для рождения детей. Джун добавляет, что ей понравилось то, что она сделала с мужчиной. Судя по ролику, героиню ждет новая борьба с женой убитого Яснорадой, охота со стороны других командоров и попытки вернуть повзрослевшую дочь.





Первый сезон шоу снят по книге Маргарет Этвуд, которая выступила продюсером проекта вместе с исполнительницей главной роли Элизабет Мосс. Также в касте — Ивонн Страховски, Макс Мингелла, Энн Дауд, О.Т. Фагбенли и др. Шоураннер и исполнительный продюсер — Брюс Миллер.





Фото: кадр из трейлера сериала «Рассказ служанки»