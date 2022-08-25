Умер актер из тин-драмы «Беверли Хиллз, 90210» Джо Тата

Американский актер скончался 25 августа в возрасте 85 лет. Об этом в соцсетях сообщил его коллега по сериалу Иан Зиринг, передает РИА Новости.





По его словам, за последнее время умерли трое участников популярного в 1990-е годы подросткового сериала. В течение нескольких месяцев ушли сценаристка и продюсер шоу Джессика Клейн и исполнительница роли директора школы Дэниз Доус.





«Теперь я с большой грустью сообщаю, что умер Джо И. Тата», — написал актер, не озвучив причины смерти коллеги.





Джон Тата известен по роли старшего товарища подростков Нэта Буссиччио в «Беверли Хиллз, 90210». Также он снялся в сотнях телесериалов в эпизодических ролях, включая «Таинственных девушек», «Бэтмена» и шоу «Миссия: Невыполнима».





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