Владимир Путин наградил телеведущего Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

25.08.2022

Владимир Путин наградил телеведущего Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев получили государственные награды. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить... орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Щедрина Родиона Константиновича», — говорится в тексте указа.

Государственную награду также получил телеведущий Николай Дроздов — он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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