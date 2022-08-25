Владимир Путин наградил телеведущего Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Исполнительница внесла вклад в российскую культуру, заявил музыкальный критик и продюсер в беседе ...
Новая локация появилась в композиции, которую артист исполнил в столичном «Главклубе». На это обра...
Новый наставник шоу «Голос» Игорь Корнелюк высоко оценил новую ведущую проекта Ларису Гузееву. Своим...
Рейтинг востребованных у россиян книг, получивших кино- и телеадаптации за последний год, представил...
Мероприятие стартовало 25 августа на ВДНХ. В церемонии открытия участвовала министр культуры РФ Ольг...
Новая локация появилась в композиции, которую артист исполнил в столичном «Главклубе». На это обра...
Новый наставник шоу «Голос» Игорь Корнелюк высоко оценил новую ведущую проекта Ларису Гузееву. Своим...
Рейтинг востребованных у россиян книг, получивших кино- и телеадаптации за последний год, представил...
Мероприятие стартовало 25 августа на ВДНХ. В церемонии открытия участвовала министр культуры РФ Ольг...
Певица выпустила трек Hold Me Closer, записанный вместе с Элтоном Джоном. Об этом сообщил Variety....
В настоящее время кинематографист и студия Warner Bros. ведут переговоры, сообщил THR со ссылкой н...
В настоящее время не стоит выбирать кинокартину, которая будет претендовать на награду в номинации «...
Претендующие на победу проекты обсудили на заседании экспертного совета Президентского фонда культ...
Нейронная сеть Midjourney сгенерировала изображения, смонтированные в один ролик под трек. Клип по...
Роликом по новым эпизодам сериала поделился стриминг Hulu на официальном YouTube-канале. ...
Стриминг Netflix официально дал зеленый свет новому сезону супергеройского сериала, который станет...
Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев получили государстве...
Представители Кубанского казачьего войска откажутся от участия в «Александровской крепости», если по...
Американский актер скончался 25 августа в возрасте 85 лет. Об этом в соцсетях сообщил его коллега ...
В Сети появился трейлер фильма «Далекие близкие» Ивана Соснина. Ролик опубликован на ...
Медиапроект «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье», представленный в четверг на Международ...
Музей космонавтики в Москве присоединится к акции «Ночь кино», которая запланирована ...
Американский постановщик Фрэнсис Лоуренс снимет для стриминга фильм по видеоигре, рассказывающей о...
Основной конкурс 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) пополнился несколькими зару...
25.08.2022