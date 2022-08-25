Представленный на Детском форуме проект о Приволжье получит господдержку

Медиапроект «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье», представленный в четверг на Международном детском культурном форуме в рамках открытого диалога с министром культуры РФ «Культурная инициатива», получит господдержку до 3 млн рублей, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

«Это ужасно сложный выбор. Вы уже лучшие из лучших», — сказала министр, объявив, что главный приз и финансирование от Российского фонда культуры вручается Арсению Гайнуллину. Арсений предложил реализовать цикл выпусков подростковых видеоблогов о том, что нужно узнать, попробовать, испытать, увидеть в Приволжье. Все участники финала получили грамоты, которые дают возможность работать с Минкультуры в течение года над реализацией проектов.





Ранее Любимова назвала одним из знаковых событий форума презентацию в рамках открытого диалога «Культурная инициатива» проектов, направленных на поддержку отрасли культуры и детского творчества.





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