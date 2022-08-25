Порядка 300 античных артефактов представили в Туле на выставке Восточно-Крымского музея

Всего из Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, расположенного в Керчи, привезено около 300 артефактов.





«На выставке представлены около 300 музейных предметов, датируемых от VI в. до н.э. до первых веков н.э. В их числе предметы из кургана „Три брата“, античная керамика IV в до н.э., античного кургана „Цементная слободка-1“, археологические находки из некрополя „Александровские скалы“. Также экспозиция включает терракотовые статуэтки из святилища античного поселения Восточного Крыма для мистерий и обрядов, древние обереги и амулеты жителей Боспора», — говорится в сообщении.





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