К 100-летию Виктора Астафьева снимут фильм по произведениям писателя

«Кинокомпания „Триикс Медиа“ приступает к разработке сценария фильма по произведениям Виктора Астафьева. Конечно, это значимая фигура не только в литературе, но и в духовной жизни нашей страны. Совсем скоро столетие со дня рождения писателя — 1 мая 2024 года. Мы бы очень хотели, чтобы это было не данью дате, а фильм, который бы сохранил „астафьевский дух“ в отношении к человеку, к стране, какое было у этого писателя», — сказал Копылов.





По его словам, в проходящей сейчас экспедиции в Красноярский край творческая группа пытается почувствовать, увидеть движение души писателя, чтобы как можно точнее выразить это в фильме, показать Сибирь и Красноярский край как часть большой прекрасной страны.





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