Новый худрук поставит в Театре им. Вл. Маяковского в 100-м сезоне юбилейные «Истории»

22.08.2022
Новый художественный руководитель Театра им. Вл. Маяковского Егор Перегудов рассказал о планах коллектива на 100-й сезон. В частности, труппа покажет постановки по Габриэлю Гарсия Маркесу и Ивану Тургеневу, а также юбилейный спектакль «Истории» с ведущими актерами труппы, запланирован спектакль кинорежиссера Сергея Урсуляка, пишет ТАСС.
«Мы открывает сотый, юбилейный сезон. Это очень волнительное мероприятие для всех нас. <...> У нас новый век на самом деле и новая команда», — сказал Перегудов, который был назначен худруком в мае 2022 года.
Пост директора в июле заняла Екатерина Лапшина. Главным художником театра стал народный художник России Владимир Арефьев, главным художником по свету — Андрей Абрамов, заместителем художественного руководителя, завлитом театра назначена Мила Денева, представил худрук.
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