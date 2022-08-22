Большой оркестр Вооруженных сил Венесуэлы впервые примет участие в «Спасской башне»

22.08.2022

Большой оркестр Вооруженных сил Венесуэлы впервые примет участие в «Спасской башне»

Оркестр вооруженных сил Венесуэлы впервые примет участие в фестивале «Спасская башня» в Москве. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

«Большой марширующий оркестр национальных Вооруженных сил Боливарианской Республики Венесуэла имени верховного главнокомандующего Уго Рафаэля Чавеса Фриаса впервые примет участие в международном военно-музыкальном фестивале „Спасская башня“ на Красной площади Москвы», — отметили организаторы.

В своем выступлении коллектив отразит особенности военной музыки Венесуэлы и поможет узнать историю вооруженных сил этой страны.

В частности, оркестр исполнит марш «Индеец и конкистадор», песни «Флаг Венесуэлы», «Сияющий светлячок», «Кармела», «Гайана», «Птичка» и другие.

Фото: скриншот