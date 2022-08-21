В Московской области продолжается фестиваль «Джазовые сезоны»

«Сегодня мы выступаем, не отрываясь от природы, на открытом воздухе. Здесь естественная акустика и звук гораздо лучше, чем в любом зале. Изначально это была идея губернатора Московской области и его команды — наполнить эту замечательную усадьбу музыкой и творчеством. И вот уже 8 лет мы убеждаемся в правильности этого решения», — сказал худрук фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.





В первый день перед гостями фестиваля выступил знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев.





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