В Московской области продолжается фестиваль «Джазовые сезоны»

21.08.2022
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 20 августа начался VIII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году он посвящен 100-летию российского джаза, информирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сегодня мы выступаем, не отрываясь от природы, на открытом воздухе. Здесь естественная акустика и звук гораздо лучше, чем в любом зале. Изначально это была идея губернатора Московской области и его команды — наполнить эту замечательную усадьбу музыкой и творчеством. И вот уже 8 лет мы убеждаемся в правильности этого решения», — сказал худрук фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.
В первый день перед гостями фестиваля выступил знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев.
Фото: Pixabay