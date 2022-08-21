В Минкульте выразили соболезнования по поводу смерти Лебедева

«Участник Великой Отечественной войны, актер широкого творческого диапазона. Для всех нас он олицетворял собой пример мужества, восхищал силой духа и мастерством. Каждая роль Николая Сергеевича стала образцом виртуозного владения профессией, таланта и творческой энергии. Его работы навсегда останутся в летописи отечественного кино и театрального искусства. Прошу передать родным и близким Николая Сергеевича мои искренние глубокие соболезнования. Светлая память», — сказала Любимова.





Старейший актер Театра им. Моссовета, народный артист России Николай Лебедев умер на 101-м году жизни.





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