В Минкульте выразили соболезнования по поводу смерти Лебедева

21.08.2022
Каждая роль ушедшего из жизни в воскресенье народного артиста России Николая Лебедева стала образцом виртуозного владения актерской профессией. Его работы навсегда останутся в летописи отечественного кино и театра, передают соболезнования министра культуры Ольги Любимовой в пресс-службе Минкультуры РФ.
«Участник Великой Отечественной войны, актер широкого творческого диапазона. Для всех нас он олицетворял собой пример мужества, восхищал силой духа и мастерством. Каждая роль Николая Сергеевича стала образцом виртуозного владения профессией, таланта и творческой энергии. Его работы навсегда останутся в летописи отечественного кино и театрального искусства. Прошу передать родным и близким Николая Сергеевича мои искренние глубокие соболезнования. Светлая память», — сказала Любимова.
Старейший актер Театра им. Моссовета, народный артист России Николай Лебедев умер на 101-м году жизни.
Фото: Pixabay