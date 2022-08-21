21.08.2022
Перезапуск сериала 90-х под названием «Баффи — истребительница вампиров» временно остановлен. Об этом сообщил продюсер сериала Гейл Берман, пишет The Hollywood Reporter.
Перезапуск шоу студии Fox 21 TV Studios был объявлен в 2018 году. Как говорил Берман, реализация нового сериала с Сарой Мишель Геллар в главной роли поставлена на паузу.
Первоначально планировалось, что в основу нового сериала ляжет мифология оригинального шоу. Однако кроме того проект должен был учитывать актуальные мировые события.
Фото: Pixabay