Илья Резник раскрыл, как Алла Пугачева попала на телевидение

20.08.2022

Илья Резник раскрыл, как Алла Пугачева попала на телевидение
Благодаря выдуманной истории певице на старте карьеры удалось появиться на центральном ТВ, сообщил композитор в эфире НТВ.

По его словам, Алла Пугачева и ее тогдашний муж, режиссер Александр Стефанович рассказали руководителю «Мосфильма» Николаю Сизову о том, что умирающий от онкологии подмосковный композитор мечтает услышать свои песни в исполнении певицы на ТВ. Начинающая артистка действительно появилась в эфире центрального телевидения.

«Сизов чуть не разрыдался, и разрешил», — подчеркнул Резник (цитата по «Экспресс газете»).

Примадонна не комментировала высказывания композитора. Вместе с семьей она находится в Израиле, куда уехала несколько месяцев назад. В СМИ не появлялась информация о ее выступлениях. Ее супруг Максим Галкин активно гастролирует не только по Израилю, но и по странам Европы. Также в его планах — выступления в Северной Америке.

Фото: Bundesarchiv, CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5436124