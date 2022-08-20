Илья Резник раскрыл, как Алла Пугачева попала на телевидение

Благодаря выдуманной истории певице на старте карьеры удалось появиться на центральном ТВ, сообщил композитор в эфире НТВ.





По его словам, Алла Пугачева и ее тогдашний муж, режиссер Александр Стефанович рассказали руководителю «Мосфильма» Николаю Сизову о том, что умирающий от онкологии подмосковный композитор мечтает услышать свои песни в исполнении певицы на ТВ. Начинающая артистка действительно появилась в эфире центрального телевидения.









Примадонна не комментировала высказывания композитора. Вместе с семьей она находится в Израиле, куда уехала несколько месяцев назад. В СМИ не появлялась информация о ее выступлениях. Ее супруг Максим Галкин активно гастролирует не только по Израилю, но и по странам Европы. Также в его планах — выступления в Северной Америке.





Фото: Bundesarchiv, CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de,

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