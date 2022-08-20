«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в расширенной версии

Новый вариант блокбастер по вселенной «Марвел» получит 11 дополнительных минут, сообщил сайт по продаже билетов Fandango.





«Нет пути домой» в обновленном формате появится в кинотеатрах 1 сентября. Фильм под названием «Более веселая версия» увидят американские зрители, а также поклонники Паучка в других странах. В России прокат экшна не запланирован.





В последнем фильме трилогии, посвященной Человеку-пауку, Питер Паркер пытается справиться с печальными последствиями обмана и разоблачения его личности. Доктор Стрэндж соглашается помочь ему, наложив забвение на людей. Однако процесс заклинания нарушается, что вызывает удивительные и опасные события. В мир Питера приходят антагонисты Человека-паука из альтернативных вселенных, а вместе с ними — и другие Питеры/Паучки.





Фильм дебютировал в конце 2021 года и собрал в прокате 1,9 млрд долларов, став одним из самых кассовых киопроектов в истории.





Фото: кадр из фильма «Человек-Паук: Нет пути домой» (2021)