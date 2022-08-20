Озвучившая Star Wars студия «Невафильм» может закрыться

20.08.2022

Озвучившая Star Wars студия «Невафильм» может закрыться
Петербургская компания находится «на грани банкротства», сообщила во «Вконтакте» студия Red Head Sound со ссылкой на инсайдеров.

По ее информации, московский филиал студии дубляжа «практически закрылся», а петербургский — «на грани». Red Head Sound винит в ситуации «отсутствие контента для дубляжа от мейджоров».

Компания пока не комментировала появившуюся информацию о возможном банкротстве.

«Невафильм» занимается озвучиванием и дублированием фильмов, проектированием кинотеатров, прокатом, аналитикой кинорынка и созданием контента. В апреле компания отметила 30-летие.

Ранее международные киностудии и некоторые стриминги заморозили работу в РФ, после чего из графика российских премьер исчезли крупные релизы. Работу в России поставили на паузу Disney, Paramount, WB и др.

Фото: Pixabay