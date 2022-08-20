Звезда «Властелина колец» сыграет в новом сезоне «Шершней»

Телеканал Showtime сообщил о присоединении Элайджи Вуда к касту второго сезона сериала о выживающих в лесах спортсменках.





По информации Deadline, актер предстанет в образе детектива-любителя, который начнет неожиданное противостояние с героиней Кристины Риччи.





Недавно сообщалось, что актерский ансамбль проекта пополнили Лорен Эмброуз и Симона Кэссел.





Шоу повествует о том, как в 1996 году самолет со школьной командой футболисток на борту терпит крушение в труднодоступной местности. Выжившие в аварии девушки-подростки и единственный взрослый (помощник тренера) пытаются не умереть в лесах.





Ранее создательницы проекта Эшли Лайл и Барт Никерсон рассказали, что в новых эпизодах будет развиваться зимняя сюжетная арка, заявленная в первом сезоне.





Съемки продолжения начнутся в августе в канадском Ванкувере. Дата релиза пока не названа.





Фото: «Властелин колец: Возвращение короля»