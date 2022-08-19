Доктор Мясников объяснил связь между смертями Шатунова и Миронова

Телеведущий в эфире «России 1» рассказал, что объединяет певцов Юрия Шатунова и Владимира Высоцкого, актера Андрея Миронова и спортсмена Владимира Турчинского.





Уход из жизни 48-летнего солиста «Ласкового мая» вызвал резонанс в обществе. Это событие стало поводом для разговора о проблемах со здоровьем, которые могут привести к ранней смерти.





В шоу «О самом главном» Александр Мясников объяснил, что перечисленные люди умерли, не дожив до 50 лет. При этом около 80% ранних смертей можно предотвратить, подчеркнул он со ссылкой на статистику.





По его словам, из десятка людей, скончавшихся в результате инфаркта, восемь за сутки до смерти отмечали нехватку воздуха, давление и другие симптомы. Так, Турчинский вовремя обратился за медпомощью с жалобой на боли в грудной клетке, однако невнимание к этому симптому привело к его смерти в 46 лет, отметил Мясников.





В этом же возрасте от аневризмы скончался Миронов. Его смерти тоже можно было бы избежать, для этого все люди с поликистозом почек и аневризмой у старших родственников должны проверяться, подчеркнул телеведущий.





Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"